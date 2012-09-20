Автомобиль вместе с владельцем угнали в Дагестане и обстреляли полицейских
20 сентября 2012, 09:32 [ «Аргументы Недели. Северный Кавказ» ]
В Кизилюртовском районе Дагестана неизвестные злоумышленники накануне угнали автомобиль вместе с его владельцем и совершили нападение на полицейский пост. Сообщение об этом поступило от пресс-службы МВД республики.
В среду примерно в 22:05 по московскому времени четверо вооруженных преступников угнали на окраине селения Нечаевка автомобиль Hyundai, предварительно связав и заставив сесть в машину ее владельца.
Спустя полчаса преступники подъехали к контрольно-заградительному посту полиции у селения Султанянгиюрт, открыли огонь и скрылись. В результате один из полицейских получил ранение в голень. Впоследствии машина была обнаружена брошенной. Находившийся внутри владелец автомобиля не пострадал. Неизвестные угнали машину вместе с владельцем и обстреляли полицейских.