Режим контртеррористической операции введен в Ингушетии и Кабардино-Балкарии

В Назрановском районе Ингушетии в четверг расширена зона контртеррористической операции после сообщений о том, что участники бандподполья могли покинуть город и укрыться в его окрестностях.

Режим КТО был введен в центре Назрани с 06:00 часов утра.

После информации о том, что в этом районе могут укрываться боевики, под особый контроль были взяты несколько центральных улицах города, а так же район железнодорожной ветки Назрань-Беслан и федеральная автомагистраль "Кавказ".



"АН" писали, что ранее в четверг режим КТО был введен в Кабардино-Балкарии. В Нальчике на улице Клары Цеткин в частном доме блокированы члены незаконных вооруженных формирований. На предложение сдаться бандиты открыли огонь. Число боевиков уточняется.