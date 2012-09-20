Суд рассмотрит иски о компенсации морального вреда со стороны Pussy Riot

Кунцевский суд районный Москвы рассмотрит в четверг по существу иски сибирцев Юрия Задоя и Ивана Красницкого с требованием компенсации морального вреда со стороны участниц панк-группы "Pussy Riot".



Их оскорбила акция в храме Христа Спасителя, заявители требуют по 10 тысяч рублей с каждой из девушек, напоминает "Маяк". 7 сентября тот же Кунцевский суд отклонил подобный иск жительницы Новосибирска Ирины Рузанкиной к осужденным участницам "Pussy Riot".



Представители Рузанкиной в суде заявляли, что из-за акции панк-группы в храме - у нее появились проблемы с давлением.