Начальник управления ГИБДД Забайкальского края Сергей Уханов подозревается в получении взяток, в отношении него возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба главного управления МВД России по региону.



Согласно постановлению, начальник ГИБДД в период с июня по 19 июля в своем служебном кабинете получал вознаграждение деньгами или подарками за выдачу автовладельцам, так называемых "красивых" номеров. Общая сумма полученного - составляет не менее 270 тыс. рублей.



В пресс-службе агентству уточнили, что в настоящее время Уханов задержан и находится под стражей.