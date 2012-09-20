На начальника ГИБДД Забайкалья заведено дело за торговлю "красивыми" номерами
20 сентября 2012, 08:46 [ «Аргументы Недели. Белоруссия» ]
Начальник управления ГИБДД Забайкальского края Сергей Уханов подозревается в получении взяток, в отношении него возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба главного управления МВД России по региону.
Согласно постановлению, начальник ГИБДД в период с июня по 19 июля в своем служебном кабинете получал вознаграждение деньгами или подарками за выдачу автовладельцам, так называемых "красивых" номеров. Общая сумма полученного - составляет не менее 270 тыс. рублей.
В пресс-службе агентству уточнили, что в настоящее время Уханов задержан и находится под стражей.