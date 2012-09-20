Контртеррористическая операция в Кабардино-Балкарии: боевики заперлись в доме

В столице Кабардино-Балкарии городе Нальчик на улице Клары Цеткин в частном доме блокированы члены незаконных вооруженных формирований. На предложение сдаться бандиты открыли огонь. Число боевиков уточняется.



Ранее сообщалось, что с 04:00 часов на части территории города был введен режим контртеррористической операции, передает радио "Маяк". Как сообщил один из местных жителей, ночью в этом районе была слышна интенсивная стрельба из автоматического оружия.