Прокуроры пресекли незаконную миграцию в Петербург вьетнамцев

В ходе проведенных проверок ООО «Балтика», ООО «Санкт-Петербург-Азия», ООО «Орбита», ООО «Инстерсервис», ООО «Аркада» и ООО «Руссвьет» установлено, что они осуществляли приглашение в Российскую Федерацию граждан Вьетнама для последующего их незаконного трудоустройства в организацию, осуществляющую производство и сбыт одежды в Московской области.

Об этом сообщает пресс-служба городской прокуратуры. При этом ООО ставили иностранцев на учет по месту пребывания в Петербурге. В органы УФМС России уведомления о прибытии вьетнамцев не подавались, своевременный выезд по окончании срока их виз не обеспечивали.



По результатам прокурорской проверки материалы были направлены в УМВД России по Кировскому району Санкт-Петербурга для решения вопроса о возбуждении уголовного дела, и 14 сентября уголовное дело по факту организации незаконной миграции возбуждено.