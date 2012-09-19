СК просит население помочь в расследовании убийства двух полицейских
19 сентября 2012, 10:19 [ «Аргументы Недели» ]
Следственные органы просят граждан оказать содействие в расследовании убийства двух полицейских в городе Новочеркасске Ростовской области, сообщает пресс-служба регионального СУСК РФ.
"Следственное управление по Ростовской области просит всех, у кого имеются данные об обстоятельствах произошедшего, оказать содействие следствию и сообщить имеющиеся сведения в первый отдел по расследованию особо важных дел СУСК РФ по области по телефонам: 8(863)227-04-63, 227-03-57", - говорится в сообщении.
Уголовное дело возбуждено по статьям "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов", "Незаконное ношение оружия", "Хищение оружия".
Ранее «АН» сообщали: в Новочеркасске Ростовской области сегодня ночью застрелили двух полицейских.