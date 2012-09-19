В Петербурге ограбили сотрудницу Балтийской таможни

Жертвой «борсеточника» накануне стала 24-летняя инспектор Балтийской таможни. Как стало известно АН «Оперативное прикрытие», 18 сентября около часа дня из автомашины Mazda, припаркованной у дома 32-А на Канонерском острове, неизвестный преступник похитил сумку.

В ней лежали ключи от квартиры, косметичка, карта Сбербанка на получение зарплаты. Происшествие зарегистрировано в 31 отделе полиции Кировского района. Известно, что на службу в таможенные органы потерпевшая поступила всего 7 месяцев назад.