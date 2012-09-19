В Новочеркасске расстреляны полицейские, похищено оружие

В Новочеркасске Ростовской области сегодня ночью застрелили двух полицейских. Стрелявшие забрали у убитых два пистолета, автомат Калашникова и боеприпасы к ним. В регионе введен план "Вулкан".

В 3:40 минут по московскому времени в здании стоматологической клиники сработала сигнализация. На вызов приехал наряд полиции, состоящий из двух сержантов.

Когда полицейские стали выходить из машины, по ним открыли огонь из-за угла. Предположительно, неизвестные стреляли из охотничьего оружия. В результате обстрела оба полицейских погибли.

Ведется поиск преступников.