В Новочеркасске расстреляны полицейские, похищено оружие
19 сентября 2012, 09:54 [ «Аргументы Недели» ]
В Новочеркасске Ростовской области сегодня ночью застрелили двух полицейских. Стрелявшие забрали у убитых два пистолета, автомат Калашникова и боеприпасы к ним. В регионе введен план "Вулкан".
В 3:40 минут по московскому времени в здании стоматологической клиники сработала сигнализация. На вызов приехал наряд полиции, состоящий из двух сержантов.
Когда полицейские стали выходить из машины, по ним открыли огонь из-за угла. Предположительно, неизвестные стреляли из охотничьего оружия. В результате обстрела оба полицейских погибли.
Ведется поиск преступников.