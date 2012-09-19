На судоремонтном заводе в Ульяновской области помощник механика одного из стоящих на починке кораблей до смерти забил 62-летнего капитана нижегородского теплохода «Капитан Пушкарев» Владимира Мавлюдова.

Трагедия произошла ночью 18 на главной палубе теплохода «Александр Герцен». Теплоход находился на судоремонтном заводе села Криуши. Пьяный помощник механика решил выяснить отношения с капитаном с другого теплохода и начал его избивать. От полученных ударов и падения с высоты около четырех метров на железную лестницу мужчина скончался на месте.

В настоящее время подозреваемый задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.