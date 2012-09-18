В Саратове жестоко убита девушка-администратор подпольного казино

В Кировском районе Саратова на улице Зарубина сегодня ночью в нелегальном игровом клубе было обнаружено тело 22-летней девушки. На теле погибшей - множественные ножевые ранения.

Ей также наносили удары по голове. По неподтвержденным данным, мотивом убийства стала крупная сумма денег, проигранная одним из посетителей заведения - девушка была в игровом клубе администратором. Сейчас на месте работает оперативно-следственная группа.



