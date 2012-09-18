Полиция Петербурга пресекла групповую драку

Минувшей ночью сотрудники полиции пресекли групповую драку в Красногвардейском районе Петербурга. Установлено, что во время инцидента использовалось газовое оружие, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу и области.



18 сентября около 02.00 МСК в службу «02» поступило сообщение о драке у ж/д станции «Ржевка». На место происшествия были оперативно направлены несколько нарядов вневедомственной охраны УМВД России по Красногвардейскому району Петербурга.



Сотрудники полиции задержали 8 местных жителей, в возрасте от 20 до 32 лет. Все они доставлены в 26 отдел полиции для разбирательства.



Кроме того, из больницы в полицию поступила телефонограмма об обращении за медицинской помощью с ушибами и гематомами еще 4 участников конфликта, также жителей Красногвардейского района. После оказания медпомощи они были направлены на амбулаторное лечение.



В настоящее время проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий для установления всех обстоятельств и участников конфликта.