В Ингушетии нашли крупный тайник с оружием и боеприпасами

В Ингушетии сотрудники полиции нашли 100-литровую пластмассовую бочку с оружием и боеприпасами. Инцидент произошел на окраине Малгобека. В схроне были найдены 48 выстрелов к гранатомету и большое количество боеприпасов разного калибра.



По данным МВД Ингушетии, на расстоянии примерно в сто метров от схрона была обнаружена еще одна бочка, но уже пустая. Об этом сообщает РИА Новости. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов пытаются выяснить, кому из представителей бандподполья может принадлежать оружие.