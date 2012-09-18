В Петербурге обокрали инспектора таможни

В Парголово обокрали инспектора отдела контроля за таможенным транзитом таможенного поста «Автомобильный завод» Санкт-Петербургской таможни.



Как сообщает АН «Оперативное прикрытие», накануне около 17 часов неизвестный преступник похитил из салона автомашины Suzuki, принадлежащей 24-летнему таможеннику, сумку. В ней лежали: паспорт, служебное удостоверение и мобильный телефон.

Иномарка в момент преступления была припаркована у дома 393 по Выборгскому шоссе.

Проверку ведут сотрудники 49 отдела полиции.



