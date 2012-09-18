В Петербурге произошла массовая драка, восемь человек задержаны
18 сентября 2012, 10:01 [ «Аргументы Недели» ]
В Петербурге сегодня ночью произошла драка у железнодорожной станции "Ржевка". Полиции удалось задержать восемь человек в возрасте от 20 до 32 лет, жителей Красногвардейского района.
В больницу обратились за медицинской помощью с ушибами и гематомами еще четверо участников конфликта.
Во время конфликта применялось газовое оружие. О причинах и обстоятельствах драки пока ничего не сообщается.