В Иркутске полицейский обстрелял подростков

В Свердловском районе Иркутска между двумя подростками и сотрудником центра кинологической службы ГУ МВД произошел конфликт, полицейский ранил одного из молодых людей из травматического оружия.

Полицейский был нетрезв. В результате один из подростков был госпитализирован. Между тем, телесные повреждения имеются и у стрелявшего.

Проводится служебная проверка, сообщает vz.ru. Если вина кинолога подтвердится (он был не при исполнении служебных обязанностей), он немедленно будет уволен из органов, а к его непосредственным руководителям будут предприняты самые жесткие меры дисциплинарного характера.



