В Дагестане полицейским сдались трое пособников боевиков

В Дагестане трое пособников боевиков сдались сотрудникам полиции. С явкой с повинной обратились пособники боевиков из хасавюртовской диверсионно-террористической группы. Об этом сообщает МВД Дагестана.



Один из сдавшихся - гражданин 1990 года рождения, проживающий в Хасавюре. По его словам, с мая по июль он оказывал помощь в виде предоставления информации, помещения, покупки автотранспорта членам незаконного вооруженного формирования Мусхаджиеву Руслану и Хаманаеву Рустаму, передает РИА Новости. Согласно информации министерства, позже сдались еще двое жителей Хасавюрта. Они также помогали боевикам с мая по июль.