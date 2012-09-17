В Москве неизвестный открыл стрельбу из пневматики прямо в вагоне метро

В Москве неизвестный поздно вечером в воскресенье открыл стрельбу в женщину из пневматического пистолета прямо в вагоне метро. Инцидент произошел на перегоне между станциями "Домодедовская" и "Красногвардейская" Замоскворецкой линии.

Пострадавшая заявила в полицию. По словам женщины, в ходе ссоры другой пассажир выстрелил ей в лицо и шею, после чего вышел на ближайшей станции и скрылся.

Женщине оказана медицинская помощь. По факту стрельбы в метро проводится проверка.