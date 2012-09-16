Петербуржец расстрелял бывшую жену

В Калининском районе совершено убийство и самоубийство. Как сообщили в правоохранительных органах, накануне около 19:30 у парадной дома 16 по улице Софьи Ковалевской 47-летний петербуржец пятью выстрелами, предположительно, из пистолета ТТ, убил свою бывшую супругу. 30-летняя женщина скончалась на месте происшествия.



После этого мужчина покончил с собой: его тело с простреленной головой найдено у соседнего здания. Рядом лежал пистолет.

По имеющейся информации, в результате трагедии круглым сиротой остался общий ребенок погибших, 6-летний мальчик.

Возбуждено уголовное дело, устанавливаются все обстоятельства происшествия, а также происхождение оружия.