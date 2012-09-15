В Подмосковье задержали 11 националистов

В Московской области сотрудники полиции задержали 11 человек за националистические проявления и одежду с запрещенной символикой. Отмечается, что один из задержанных был одет в форму гитлеровской Германии.



Инцидент произошел в Сергиевом Посаде. По данным ГУ МВД России по Московской области, еще у двоих молодых людей были повязки с нацистской символикой. В настоящее время в их отношении оформляются документы "для принятия процессуального решения", передает Лента.ру. Остальные восемь задержанных националистов будут отпущены после проведения с ними профилактической беседы.