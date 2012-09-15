В Дагестане убили 5 боевиков

В Дагестане сотрудники правоохранительных органов ликвидировали 5 боевиков. Инцидент произошел в Цунтинском районе. В числе убитых - главарь так называемой "цунтинской" бандгруппы.



Столкновения с боевиками произошли около 10.30 мск в селе Хутрах при проведении поисковых мероприятий. Об этом сообщает РИА Новости. Пять активных участников бандитского подполья были нейтрализованы силами спецназа пограничной службы ФСБ России и спецподразделений МВД России.