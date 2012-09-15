Азербайджанец, убивший байкера, объявлен в федеральный розыск

В Подмосковье, в Сергиевом посаде убит байкер Леонид Фролов. Личность подозреваемого в убийстве установлена, подозреваемый скрылся от следствия, в связи с чем объявлен в федеральный розыск.

Полиция принимает все меры для установления его места нахождения. Он опознан свидетелями: это гражданин Азербайджана 1987 года рождения

По данным следствия, 30 июня 2012 года около торгового комплекса по улице Пограничная Сергиева Посада повздорили два мужчины. Один из них нанес удар рукой местному жителю в область подбородка, от которого потерпевший упал и ударился головой об асфальтное покрытие проезжей части, потеряв сознание. Неизвестный с места происшествия скрылся. Через несколько дней от полученной черепно-мозговой травмы мужчина, не приходя в сознание, скончался. 2 июля следственным управлением УМВД по Сергиево-Посадскому району было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью). В связи со смертью потерпевшего дело будет расследоваться региональным СКР.



