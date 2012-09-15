В Тульской области неизвестные ограбили банкоматы на 12 миллионов рублей

Ограбление банкоматов произошло в Тульской области в поселке Новогуровский Алексинского района. Пятеро неизвестных в масках вскрыли четыре банкомата, расположенные в помещении частной фирмы ОАО "Гурово-Бетон".

Угрожая физической расправой двоим охранникам, злоумышленники связали их. Преступники вскрыли четыре банкомата (два — ЗАО "Райффайзенбанк", один — ОАО "Сбербанк России", один — ЗАО "Ситибанк". Грабители похитили 12 миллионов 78 тысяч рублей. Сейчас полиция ищет преступников.