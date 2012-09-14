В Москве у инкассаторов украли сумку с миллионом рублей

На юге Москвы произошло вооруженное нападение на инкассаторов. Неизвестные похитили сумку, в которой находилось более одного миллиона рублей. Инцидент произошел в пятницу по адресу: улица Серпуховской вал, дом 26.



По информации МВД России, преступники открыли по инкассатором огонь из неустановленного оружия. После этого нападавшие, по предварительным данным, уроженцы кавказских республик, скрылись с места преступления, передает РСН. Для задержания нападавших в столице был введен план «Перехват».