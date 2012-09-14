Под Саратовом мать убила 14-летнего сына одним ударом в сердце

36-летняя мать убила своего 14-летнего сына одним ударом ножа в сердце. От полученного ранения в грудь семиклассник скончался в больнице через 10 минут после госпитализации.

Сотрудники полиции задержали 36-летнюю мать погибшего. Как рассказала женщина, сын настойчиво просил денег на оплату услуг Интернет-провайдера, а она не могла себе этого позволить из-за финансовых трудностей.

Возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ (убийство).