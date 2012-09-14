Хулиганам, которые в течение лета то и дело палили из пневматики по стеклам общественного транспорта в Москве, почти всегда удавалось скрыться. Но в этот раз стрелок получит по заслугам.

Ему может грозить до 2 лет лишения свободы.

3 сентября в полицию обратился водитель рейсового автобуса. Неизвестный выстрелил из пневматического оружия в лобовое стекло автобуса, который ехал по улице Сущевский вал и скрылся с места происшествия на «Мерседесе. В полиции стали проводить розыскные мероприятия, особенно тщательно отрабатывали ближайший жилой район, пишет «КП».

В результате стрелявший был задержан. Им оказался 25-летний москвич, который ранее не привлекался к уголовной ответственности. Имя подозреваемого не называется. Сейчас по данному инциденту идет расследование, возбуждено уголовное дело по статье «хулиганство». А стрелка проверяют на причастность к подобным правонарушениям.

Московская прокуратура в конце августа потребовала от столичной полиции более активно расследовать дела, связанные со стрельбой по общественному транспорту. Московская полиция возбудила около 50 уголовных дел.







