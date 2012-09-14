В Москве студенты университета МВД избили сотрудника посольства

Десять студентов Московского университета МВД из Гвинеи избили сотрудника посольства своей страны. Он пострадал за задержку в выплате стипендий. От подачи заявления в полицию сотрудники диппредставительства отказались.

Пострадавшего доставили в больницу, где ему оказали медицинскую помощь.

Инцидент произошел из-за задержки с выплатами стипендий. Студенты пришли в посольство Гвинеи и потребовали задержанную стипендию за прошлый год. В ходе разбирательства студенты несколько раз ударили сотрудника диппредставительства.

Дело в том, что студенты в сентябре этого года были лишены права продолжить дальнейшее обучение.



