В Москве студенты университета МВД избили сотрудника посольства
14 сентября 2012, 09:19 [ «Аргументы Недели» ]
Десять студентов Московского университета МВД из Гвинеи избили сотрудника посольства своей страны. Он пострадал за задержку в выплате стипендий. От подачи заявления в полицию сотрудники диппредставительства отказались.
Пострадавшего доставили в больницу, где ему оказали медицинскую помощь.
Инцидент произошел из-за задержки с выплатами стипендий. Студенты пришли в посольство Гвинеи и потребовали задержанную стипендию за прошлый год. В ходе разбирательства студенты несколько раз ударили сотрудника диппредставительства.
Дело в том, что студенты в сентябре этого года были лишены права продолжить дальнейшее обучение.