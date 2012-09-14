В Москве совершено убийство азербайджанца, стрелой в спину

На 7-м км внешней стороны МКАД в лесу, в нескольких десятках метрах от автобусной остановки, нашли тело 29-летнего гражданина Азербайджана с металлической метровой стрелой в спине.

Следователи установили что мужчина жил в Москве почти восемь лет без регистрации по различным адресам. Его убили ориентировочно в ночь на 11 сентября.

При погибшем находились два мобильных телефона и небольшая сумма денег, убили явно не с целью ограбления.

Металлическая стрела длиной в метр и диаметром 5 мм, извлеченная из тела азербайджанца, передана на изучение криминалистам, сообщает vz.ru. По факту убийства возбуждено уголовное дело.



