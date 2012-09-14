В Омске из офиса украли рубли и виски, отравлены собаки
14 сентября 2012, 07:57 [ «Аргументы Недели» ]
На улице Окружная дорога в Омске сегодня ночью обокрали офис: у бухгалтера украли деньги, а у начальника - четыре бутылки виски. О случившемся в полицию сообщил сторож компании.
В ночь с 12 сентября на 13 сентября неизвестные отравили сторожевых собак и через окно влезли в помещение одной компании. В офисе из сейфа кабинета бухгалтера воры похитили 400 000 рублей, а из кабинета начальника - 4 бутылки виски.
Личности воров пока не установлены. На месте преступления найдены отпечатки пальцев, следы от обуви и отравленная еда для собак. Сейчас проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на поиски воров.