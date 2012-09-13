В Дагестане неизвестный застрелил предпринимателя

В Дагестане неизвестный открыл стрельбу по предпринимателю. Инцидент произошел утром в четверг, 13 сентября, на улице Аизова в городе Изербаш. Предприниматель был убит в тот момент, когда открывал двери автомагазина.



Как отмечает Следственный комитет России, бизнесмен скончался в городской больнице от огнестрельных ранений. Нападавший скрылся с места преступления предположительно на автомашине "Лада Приора", передает РБК. По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренного ч. 1 ст. 105 Уголовного кодекса РФ (убийство) и ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия).