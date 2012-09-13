В Дагестане в ходе перестрелки был убит боевик и ранен военнослужащий

В Дагестане в четверг, 13 сентября, в ходе перестрелки был убит боевик. Согласно предварительным данным Министерства внутренних дел России, также получил ранения один из военнослужащих.



По информации МВД, инцидент произошел в районе села Шаумяны Кизлярского района. Здесь сотрудники правоохранительных органов заблокировали группу боевиков. По предварительным данным, группа состояла из четырех членов незаконного вооруженного формирования, передает РБК. В настоящее время боестолкновение продолжается.