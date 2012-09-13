Предполагаемого убийцу задержали в Москве

В Москве задержан подозреваемый в убийстве женщины, совершенном на прошлой неделе в одном из салонов красоты во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, 6 сентября 2012 года в помещении салона красоты на Будапештской улице была убита 26-летняя женщина. Подозреваемого в совершении преступления задержали в Москве. Это 31-летний неработающий, ранее судимый гражданин. По версии правоохранителей, 6 сентября, около 17.00 МСК, между ним и потерпевшей возник конфликт, и мужчина ударил жертву ножом в область груди. Возбуждено уголовное дело по статье 105 часть 1 УК РФ. Задержанный арестован.