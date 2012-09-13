В Петербурге зарезали москвича

Как передает АН «Оперативное прикрытие», накануне в 22:53 по телефону «02» позвонила жительница дома 15/3 по Трамвайному проспекту и сообщила, что около парадной неизвестный преступник избил и, возможно, ограбил мужчину.



Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции обнаружили труп 32-летнего мужчины с двумя ножевыми ранениями – в сердце и между ребрами. У погибшего обнаружены паспорт, сумка, на руке – часы Tissot.

Убитый оказался жителем Москвы, год назад перебравшимся в Петербург. Он проживал на улице Зины Портновой. Проблем с правоохранительными органами москвич не имел.

Возбуждено уголовное дело.

Известный приметы преступника: славянин ростом 175-180 см, в бежевой куртке, красной бейсболке.