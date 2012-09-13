В Петербурге у бизнесмена отобрали 36 тысяч евро

Как стало известно АН «Оперативное прикрытие», накануне в 13:40 у дома 19 по Лесному проспекту двое неизвестных преступников в масках разбили неустановленным предметом правое боковое стекло в автомобиле «Мазда» под управлением 39-летнего генерального директора ООО «Петронефтепродукт».



Грабители похитили с переднего пассажирского сиденья похитили сумку с принадлежащими ему 36 000 евро, ноутбуком, документами, и с места происшествия скрылись на автомашине «Мазда СХ-5» белого цвета с госномером К 116 РО. Регион устанавливается.

Возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ (грабеж).