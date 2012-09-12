В торговом центре "Калужский" на юго-западе Москвы два покупателя что-то не поделили между собой, один из них выхватил травматический пистолет, выстрелил и ранил второго спорящего.

Стрелявший задержан, пострадавшему, который получил ранение в ногу, оказана необходимая медицинская помощь.

Эвакуация из торгового центра в связи с инцидентом не проводилась. Но при звуках выстрелов десятки посетителей торгового центра охватила паника, они ринулись к выходам магазина, в то время как охрана перекрыла входы, сообщает РИА Новости.



