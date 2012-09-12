В Москве в ТЦ "Калужский" покупатель открыл стрельбу
12 сентября 2012, 21:44 [ «Аргументы Недели» ]
В торговом центре "Калужский" на юго-западе Москвы два покупателя что-то не поделили между собой, один из них выхватил травматический пистолет, выстрелил и ранил второго спорящего.
Стрелявший задержан, пострадавшему, который получил ранение в ногу, оказана необходимая медицинская помощь.
Эвакуация из торгового центра в связи с инцидентом не проводилась. Но при звуках выстрелов десятки посетителей торгового центра охватила паника, они ринулись к выходам магазина, в то время как охрана перекрыла входы, сообщает РИА Новости.