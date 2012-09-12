В Подмосковье за вымогательство задержаны майор и подполковник

За получение взятки в 1,2 миллиона рублей в Мытищах задержаны два оперативника управления экономической безопасности подмосковной полиции, имеющие звания подполковника и майора.

По версии следствия, за лето этого года подозреваемыми с территории торговых складов в подмосковных Мытищах было незаконно вывезено свыше 20 тысяч коробов с обувью, принадлежащей предпринимателю. После этого двое сотрудников УЭБ предложили предпринимателю заплатить "за возврат изъятой продукции". Коммерсант обратился в полицию и заявил о вымогательстве.

При получении вымогаемой суммы 11 сентябре в одном из мытищинских кафе был задержан посредник. С его помощью задержали майора полиции, а 12 сентября - его сообщника-подполковника.

В отношении двух сотрудников МВД и посредника возбуждены уголовные дела.



