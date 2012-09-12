На Петроградке закрыли наркопритон

Петербургскими наркополицейскими в Петроградском районе ликвидирована «точка» по продаже героина.



Информация, собранная оперативными сотрудниками, свидетельствовала о том, что в одной из квартир дома №6 по улице Петропавловской осуществляется сбыт героина. Как удалось установить, ранее не судимый гражданин 1970 года рождения пустил к себе в комнату двух наркозависмых граждан, которые и осуществляли торговлю наркотиками. Хозяин же за предоставление жилплощади получал взамен продукты и наркотические средства. Кроме того, некоторым покупателям героина предоставлялось помещение для потребления наркотиков.



Как сообщили «Конкретно.ру» в УФСКН, в комнате были задержаны четверо граждан, двое из которых арестованы. Обнаружено и изъято несколько доз героина, уже готовых к реализации, весы, упаковочные материалы, значительное количество шприцев и приспособлений для потребления.



По факту сбыта возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.228.1 УК России, решается вопрос о вменении хозяину комнаты ст. 232 УК России («Организация либо содержание притона»).



