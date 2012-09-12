Во Владивостоке задержан боксёр, обвиняемый в убийстве коммерсанта

Во Владивостоке сотрудники правоохранительных органов задержали боксёра, обвиняемого в убийстве коммерсанта. По предварительным данным, преступник жил в городе под чужой фамилией, снимал квартиру и работал.



При этом задержанный имел дорогую машину и разрешение на травматическое оружие. Согласно сведениям полиции, убийство было совершено под Красноярском еще в 2008 году. В тот время злоумышленник избил бизнесмена в боксе автосервиса из-за долгов, передает РСН. Пострадавший от полученных травм скончался. Впоследствии его тело было найдено за городом у дороги. Боксёра заключили под стражу и доставили в Красноярск. В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.