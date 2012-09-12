В Москве из офиса фирмы украли 9 млн рублей
12 сентября 2012, 08:06 [ «Аргументы Недели» ]
В Москве произошло крупное ограбление. Преступники вынесли из офиса коммерческой фирмы, расположенного на северо-западе города, девять миллионов рублей. Более подробных сведений пока нет.
С заявлением об ограблении в полицию обратился охранник офиса. Как отмечает пресс-служба столичного управления МВД, охранника связали четверо неизвестных. После этого злоумышленники вскрыли кабинет директора и унесли сейф, передает РСН. Других подробностей пока нет.