Полицейский пресёк попытку суицида выстрелами в пах самоубийцы в Краснодаре

На Кубани транспортный полицейский спас жизнь самоубийце, отправив его на больничную койку. Теперь против краснодарского ППС-ника возбуждено уголовное дело за явное превышение своих полномочий.

"По версии следствия, 19 августа 2012 года около 23 часов во время несения службы по обеспечению общественного порядка на территории железнодорожного вокзала станции Краснодар-2 возле билетных касс полицейский патрульно-постовой службы обнаружил пассажира, жителя Ульяновской области, который приставил осколок оконного стекла в область живота под рубашкой и пытался причинить себе телесные повреждения", - сообщила во вторник пресс-служба СКР.

Находясь на безопасном удалении от гражданина, полицейский потребовал от него прекратить попытку нанесения телесных повреждений. Однако гражданин продолжал удерживать осколки стекол в районе живота.

"После этого без законных оснований полицейский применил огнестрельное оружие, произведя из него три прицельных выстрела в ноги гражданина, двумя из которых причинил ему тяжкий вред здоровью в виде огнестрельного открытого перелома бедренной кости", - сообщила во вторник пресс-служба.

Дело на полицейского патрульно-постовой службы полиции Краснодарского линейного управления МВД России на транспорте - заведено по п. «б» ч. 3 ст. 286 УК РФ (совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан и охраняемых законом интересов общества и государства, с применением оружия).

Теперь горе-спасателя грозит тюремный срок до десяти лет.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершения преступления. Расследование уголовного дела продолжается.