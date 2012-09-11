Ставропольский краевой суд во вторник вынес приговор Валерию Попову и членам организованной и возглавляемой им банды Петру Бутько, Андрею Герусу, Павлу Шестакову, Алексею Муравьеву. Они признаны виновными в совершении ещё 8 убийств на территории Ставропольского края.

"Среди них убийства генерального директора «Ставропольгазснаба» Эдуарда Агаджаняна, депутата Городской думы Ставрополя и по совместительству ректора филиала Пятигорского политехнического университета Олега Казначеева и преподавателя этого университета Ольги Моховой и других", - рассказал официальный представитель СКР Владимир Маркин, передала пресс-служба ведомства.

Расследование уголовного дела продолжалось более 3 лет. За это время следствием установлено, что в 2000 году в городе Пятигорске Валерий Попов создал устойчивую вооруженную группу, в преступную деятельность которой были вовлечены сотрудники милиции, в том числе начальник одного из ГОВД Карачаево-Черкесии.

Банда отличалась особой жестокостью, сплоченностью, соблюдением строгой конспирации и подчиненностью под страхом смерти членов своему руководителю Попову, как к лицу, имеющему авторитет в криминальных структурах, правоохранительных и иных органах госуправления.

За выполненную "работу" Попов выплачивал незначительные вознаграждения. Зачастую члены банды убивали людей вообще без вознаграждения, просто по приказу Попова.

"Всего следствием доказана вина подсудимых по убийству 20 человек, в том числе убийству советника губернатора Ставропольского края Юрия Прачева и сопровождавшего его сотрудника милиции Юрия Шведова, бывшего владельца баскетбольного клуба "Локомотив" в Минеральных Водах Александра Сухачева и других", - отметил глава пресс-службы СКР.

За совершение ряда убийств Попов, Бутько, Герус и Шестаков уже осуждены к разным срокам лишения свободы и в настоящее время отбывают наказание. Муравьев до 2009 года находился в розыске.

"Приговором суда по рассмотренному сегодня уголовному делу Попову, Бутько, Герусу и Шестакову назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима, Муравьеву - в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима", - сказал в залючение Владимир Маркин.

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