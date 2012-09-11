Совершено покушение на главу отделения Всероссийского Азербайджанского Конгресса

В Ульяновске днём вторника совершено покушение на председателя регионального отделения "Всероссийского Азербайджанского Конгресса" Ислама Гусейнова. Он ранен в голову, охранник убит. Заведено дело.

"По данным следствия, 11 сентября 2012 года около 13 часов двое неустановленных преступников, войдя в помещение, занимаемое указанной общественной организацией, произвели несколько выстрелов из огнестрельного оружия в председателя отделения и его охранника. От полученных огнестрельных ранений охранник скончался на месте, а Гусейнову причинены повреждения в области головы", - передаёт пресс-служба СКР.

В настоящее проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.