По делу Ашота Егиазаряна австрийская компания признана потерпевшевшей

В рамках уголовного дела по обвинению Ашота Егиазаряна, его брата Атрёма Егиазаряна, и других лиц в мошенничестве, Главным следственным управлением СК России вынесено постановление о признании в качестве потерпевшего компании "Midas Immobilientreuhand und Bauträger GmbH").

"По версии следствия обвиняемые А. Егиазарян, В. Гогохия совместно с другими лицами в период с 2008 по 2009 годы, действуя путем обмана и злоупотребления доверием, похитили 75 330 акций ОАО "Даев Плаза" на общую сумму не менее 2 000 000 долларов США". - сообщила во вторник пресс-служба СКР.

В качестве представителя компании "Midas Immobilientreuhand und Bauträger GmbH" допущен ее управляющий директор Андрис Вейсилейдис.

"АН писали, что в ноябре минувшего года в Национальное бюро Интерпола при МВД РФ Следственным комитетом направлены материалы в отношении заочно арестованных соучастников мошенничества экс-депутата Госдумы Ашота Егиазаряна - Виталия Гогохию, Максима Клочина и его брата Артема Егиазаряна.

Следователи считают, что депутат ГД РФ на ту пору Егиазарян вместе с тремя предполагаемыми соучастниками обманом приобрел имущество Виталия Смагина, а именно 20% акций ЗАО "Центурион Альянс", на общую сумму около 1,57 миллиарда рублей.

"Все необходимые материалы, а также постановления суда об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемых... направлены СКР в НЦБ для осуществления их международного розыска с целью ареста и выдачи", - сообщил в четверг адвокат Рубен Маркарьян, представляющий интересы потерпевшей стороны, передаёт РАПСИ/infosud.ru.