В Киеве гражданин России устроил стрельбу в паспортном столе

Россиянин, попытавшийся получить загранпаспорт по подложному документу, стал стрелять в Межрегиональном центре выдачи паспортов при МВД Украины в Киеве. "Стрелок" задержан.

Паспортистке не понравился паспорт гражданина Украины, который он предъявил. заподозрив, что документ поддельный, она вызвала сотрудников правоохранительных органов.

При их появлении россиянин достал из сумки пистолет ТТ и, направив его в сторону стражей порядка, выстрелил. Пуля попала в стену, сообщает vz.ru.

Мужчину сразу же задержали.



