В Москве во вторник Чертановский районный суд вынес впервые в российской судебной практике приговор по делу о так называемом "компьютерном фишинге". Братья Евгений и Дмитрияй Попелыш признаны виновными в хищении средств со счетов клиентов ряда банков.

Злоумышленники, по данным следствия, использовали при этом вирусы, которые встраиваются в программы дистанционного банковского обслуживания.

Оба обвиняемых получили условные сроки лишения свободы, передаёт "Эхо Москвы". Кроме того, они должны будут выплатить штраф в размере почти полумиллиона рублей каждый.

Потерпевшими по этому делу признаны почти 200 российских граждан, ущерб от действий осужденных, как говорят следователи, составил около 13 млн руб.



