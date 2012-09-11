В Саратове вор выпрыгнул с балкона с надувным матрасом

Сотрудники саратовской полиции задержали квартирного вора. Он наткнулся во время ограбления на хозяина жилплощади и выпрыгнул с балкона второго этажа с надувным матрасом в руках.



Преступнику показалось, что в квартире на втором этаже никого нет. Он забрался на балкон, выставил стекло и проник внутрь.



Грабитель зашел в спальню, где и столкнулся с сонным хозяином. Как отмечают в управлении МВД по Саратовской области, «испытав секундное чувство леденящего ужаса, незваный посетитель избрал единственно верный маршрут для отступления, он метнулся к балкону. По пути включился инстинкт самосохранения, спрыгивая через перила ограждения, беглец ловко извернулся и схватил надувной матрац, наивно полагая, что он смягчит падение».



В полете «спасательное» средство резким порывом встречного воздуха вырвало у грабителя из рук. В итоге, надувная собственность владельца квартиры не пострадала, а вот злоумышленник сломал ногу. Допрашивали его в больничной палате.

Кроме того, неудачливый вор выразил благодарность оперативникам за собственное, как он говорит, «спасение» от увесистых кулаков владельца квартиры.



В отношении задержанного возбуждено уголовное дело.



