В Ростовской области профессор расстрелял бывшую жену

В Ростовской области кандидат наук расстрелял бывшую жену из автомата после ссоры из-за поврежденного на приусадебном участке дерева. Он признался в этом на первом же допросе.



Но на месте происшествия, где его задержали, профессор утверждал, что не знает, что произошло, почему его дом привлек внимание полиции.

В отделении полиции, 62-летний мужчина сразу же во всем признался. По его словам, последние три года они с женой постоянно ссорились из-за раздела имущества после развода: были и судебные тяжбы, и просто споры. Одна часть садового участка с двумя строениями принадлежала жене, другая – бывшему мужу. Между ними постоянно возникали конфликты.

Один из них закончился трагедией. 63-летняя женщина решила спилить несколько веток на дереве, растущем на земельном участке. Бывшему мужу это не понравилось, началась ссора, в ходе которой профессор достал укороченный автомат Калашникова и открыл огонь по своей жене. Одна из пуль попала женщине в голову, женщина скончалась, сообщают vesti.ru.

В отношении профессора возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (Убийство) и по части 1 статьи 222 (Незаконное хранение оружия). Как выяснилось, кроме автомата у него также обнаружили пять пистолетов и четыре охотничьих ружья. Пока непонятно, на все ли это оружие было дано разрешение.



