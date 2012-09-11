Неподалеку от дагестанского села нашли блиндаж боевиков с боеприпасами

В Дагестане сотрудники правоохранительных органов обнаружили и уничтожили блиндаж боевиков с боеприпасами. Инцидент произошел вечером в понедельник, 10 сентября в 300 метрах от села Покровское Хасавюртовского района.



По данным МВД по Дагестану, блиндаж принадлежал Руслану Мусхаджиеву, который является членом "хасавюртовской" диверсионно-террористической группы. Находка была уничтожена на месте накладным зарядом, передает РИА Новости. В блиндаже были обнаружены две гранаты, почти 250 патронов, а также тетрадь с призывами к джихаду.