В Петербурге глухонемой пьяный мужчина устроил ДТП, двое погибших

Закон суров, но он закон, гласит древняя мудрость. В этом на собственном примере убедилась семья Аркадия Беррузе. Житель Петербурга, инвалид 3-ей группы, глухонемой, сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. И спровоцировал аварию, в которой побили двое.

Случилось это год назад, но пока суд да дело, родные давили на жалость: у мужчины шестеро глухонемых детей, которые остаются без кормильца. Проникшись, даже родственники погибших просили суд оставить инвалида на свободе.

Жена Вероника писала прошения. Но безуспешно.



- Вся наша жизнь перевернулась, - рассказала Вероника детскому омбудсмену. - Мы остались без средств к существованию. Потому что лишились нашего отца, нашего главного кормильца.



– Жена обратилась к нам за помощью, - сообщили в пресс-службе Светланы Агапитовой. - У нее накопились долги по квартплате и коммунальным услугам. Сама Вероника не имеет российского гражданства, она подданная Украины. А значит, никакие выплаты и пособия по инвалидности ей не положены.



На самом деле все оказалось не так страшно. У Аркадия Беррузе действительно шестеро детей, но от разных жен, которые их и воспитывают. У Вероники на руках – двое: трехлетний Родион и четырехлетний Георгий. Старшему Артему 18 лет, он живет с бабушкой и сам себя обеспечивает.



Нынешняя жена получает все выплаты, льготы и детские пособия, оформленные на мужа. Ежемесячный доход семьи составляет порядка 40 тысяч рублей. Конечно, хотелось бы больше, но…



- Отменить решение суда, вступившее в законную силу, имеет полномочия только суд вышестоящей инстанции. Увы, в случае Аркадия это не помогло, - пояснила Уполномоченный по правам ребенка. - Со своей стороны, мы пообещали поддержать Веронику и малышей в такое нелегкое для них время.



По просьбе омбудсмена семью взял на сопровождение Центр социальной помощи. Районная администрация вызвалась помочь с погашением долгов за коммунальные услуги. Скоро малыши пойдут в детский сад, и мама сможет устроиться на работу.