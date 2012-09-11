Широкий выбор современных гаджетов, да еще и по сказочным ценам

Сотрудники Балтийской таможни и транспортной полиции посетили с проверкой магазины в Петербурге у железнодорожной станции «Удельная», продукция которых может иметь контрабандное прошлое.



О результатах рейда корреспонденту «Новостей малого бизнеса» рассказали в пресс-службе СЗТУ. Итак, на витринах первого же проверенного павильона - все последние модели популярных гаджетов. Ассортимент весьма обширный. Самое главное преимущество для покупателя, что стоимость такого товара ниже в два раза цены оригинала. На просьбы сотрудников правоохранительных органов предъявить документы на продукцию, продавец лишь развел руками. Отсутствие регулятора громкости, слабая камера и поддельная операционная система — еще не все недостатки такого смартфона. Попытка протестировать товар не увенчалась успехом. Телефон попросту сломался. По словам сотрудника магазина, гарантию они дают всего два дня.



По соседству располагался павильон, где скупые модники могли обновить свой гардероб. Женщина-продавец, увидев людей в форме, сначала испугалась, а потом и вовсе решила хранить молчание. На ее точке полицейские обнаружили подделки известных марок спортивной одежды и обуви. Все вещи и техника были конфискованы. С появлением сотрудников правоохранительных органов владельцы соседних торговых точек посчитали, что их рабочий день уже подошел к концу, и закрыли свои магазины.



Для владельца торговой точки такой исход ситуации грозит лишь административным наказанием в виде штрафа в 40 тысяч рублей. Между тем объем контрафактной техники и одежды, который регулярно поступает в Россию, давно перевалил за миллионы единиц, посетовали в пресс-службе. Проверки торговых точек на предмет наличия контрафакта продолжатся.